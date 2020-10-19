"Слуга народу" Гетманцев не поїде на Донбас

Гетманцев вважає, що його "передова" - у фінансовій сфері

Гетманцев вважає, що його "передова" - у фінансовій сфері

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Депутати від "Слуги народу" їдуть на схід країни, щоб здійснити свої прямі повноваження. При цьому, кожен із законодавців особисто вирішує, чи є необхідність у відповідному заході, вважає нардеп Гетманцев.

Про це сам депутат розповів в інтерв'ю виданню APnews, пише RegioNews.

За його словами, кожен нардеп від монобільшості має свій напрям питань, які він планує з'ясовувати по приїзду на схід.

У кожного з депутатів є напрям питань, які вони хочуть з'ясувати на Донбасі для себе. Наші депутати їздять на Донбас щотижня. Це абсолютно нормальна практика", - зазначив Гетманцев.

Нардеп також пояснив, чому він не їде на Донбас:

Я не їду на схід разом з іншими. Кожен депутат сам повинен для себе вирішувати, чи є необхідність в цій поїздці. Моя "передова" - це фінансова сфера, тому я не бачу необхідності брати участь у цьому заході. "Передова" моя тут. Якщо народні депутати бачать таку необхідність, то прекрасно те, що вони їздять Україною, чудово, що вони не бояться і не обмежують себе якимось чином у відвідуванні небезпечних ділянок", - заявив Гетмацев.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці поїздки "слуг народу" на Донбас.