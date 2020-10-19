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19 жовтня 2020, 17:21 5

"Слугу народу" Марину Нікітіну оштрафували за призначення чоловіка своїм помічником

19 жовтня 2020, 17:21 5
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Сума штрафу склала 3400 гривень
Сума штрафу склала 3400 гривень
Фото: скрін відео
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Печерський районний суд Києва визнав народного депутата від партії "Слуга народу" Марину Нікітіну, яка влаштувала свого чоловіка своїм помічником, винною і призначив їй штраф у розмірі 3 400 гривень.

Про це пише Главком з посиланням на постанову суду, інформує RegioNews.

Повідомляється, що у вересні 2019 року Марина Нікітіна допустила реальний конфлікт інтересів після того, як підписала прохання на ім'я першого заступника керівника Апарату Верховної Ради України щодо зарахування її чоловіка Олександра Нікітіна, на посаду помічника-консультанта.

Наголошується, що Нікітін повинен був виконувати обов'язки помічника депутата з 3 вересня 2019 року, а його місячна зарплата повинна була становити 24 тисячі гривень.

У ході судового засідання Нікітіна своєї провини не визнала і зазначила, що не розраховувала на зарплату чоловіка, тому , за її словами, приватний інтерес в даному випадку відсутній.

На думку судді, подача до Апарату Верховної Ради прохання, навпаки, полягала в зацікавленості забезпечити свого чоловіка роботою та заробітком, а також поліпшити матеріальне становище сім'ї.

Призначивши штраф 3400 грн, суд зазначив, що таке покарання буде достатнім з метою виховання нардепа, а також попередження вчинення нових правопорушень", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді.

суд Слуга народа нардеп штраф Дружина помічник
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