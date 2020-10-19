"Слуга народа" Гетманцев не поедет на Донбасс

Гетманцев считает, что его "передовая" - в финансовой сфере

Гетманцев считает, что его "передовая" - в финансовой сфере

Фото из открытых источников

Депутаты от "Слуги народа" едут на восток страны, чтобы осуществить свои прямые полномочия. При этом, каждый из законодателей лично решает, есть ли необходимость в соответствующем мероприятии, считает нардеп Гетманцев.

Об этом сам депутат рассказал в интервью изданию APnews, пишет RegioNews.

По его словам, каждый нардеп от монобольшинства имеет свое направление вопросов, которые он планирует выяснять по приезду на восток.

У каждого из депутатов есть направление вопросов, которые они хотят выяснить на Донбассе для себя. Наши депутаты ездят на Донбасс каждую неделю. Это абсолютно нормальная практика", - отметил Гетманцев.

Нардеп также объяснил, почему он не едет на Донбасс:

Я не еду на восток вместе с другими. Каждый депутат сам должен для себя решать, есть ли необходимость в этой поездке. Моя "передовая" - это финансовая сфера, поэтому я не вижу необходимости участвовать в этом мероприятии. "Передовая" моя здесь. Если народные депутаты видят такую необходимость, то прекрасно то, что они ездят Украиной, прекрасно, что они не боятся и не ограничивают себя каким-то образом в посещении опасных участков", - заявил Гетмацев.

Напомним, ранее стали известны подробности поездки "слуг народа" на Донбасс.