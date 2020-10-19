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19 октября 2020, 19:14 4

"Слуга народа" Гетманцев не поедет на Донбасс

19 октября 2020, 19:14 4
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Гетманцев считает, что его "передовая" - в финансовой сфере
Гетманцев считает, что его "передовая" - в финансовой сфере
Фото из открытых источников
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Депутаты от "Слуги народа" едут на восток страны, чтобы осуществить свои прямые полномочия. При этом, каждый из законодателей лично решает, есть ли необходимость в соответствующем мероприятии, считает нардеп Гетманцев.

Об этом сам депутат рассказал в интервью изданию APnews, пишет RegioNews.

По его словам, каждый нардеп от монобольшинства имеет свое направление вопросов, которые он планирует выяснять по приезду на восток.

У каждого из депутатов есть направление вопросов, которые они хотят выяснить на Донбассе для себя. Наши депутаты ездят на Донбасс каждую неделю. Это абсолютно нормальная практика", - отметил Гетманцев.

Нардеп также объяснил, почему он не едет на Донбасс:

Я не еду на восток вместе с другими. Каждый депутат сам должен для себя решать, есть ли необходимость в этой поездке.

Моя "передовая" - это финансовая сфера, поэтому я не вижу необходимости участвовать в этом мероприятии. "Передовая" моя здесь. Если народные депутаты видят такую необходимость, то прекрасно то, что они ездят Украиной, прекрасно, что они не боятся и не ограничивают себя каким-то образом в посещении опасных участков", - заявил Гетмацев.

Напомним, ранее стали известны подробности поездки "слуг народа" на Донбасс.

Донбасс Слуга народа нардеп командировки Даниил Гетманцев
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