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19 жовтня 2020, 14:33 6

Стали відомі подробиці поїздки "слуг народу” на Донбас

19 жовтня 2020, 14:33 6
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Вона запланована на 21-23 жовтня
Вона запланована на 21-23 жовтня
Фото: Pavlovsky News
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Депутати від фракції “Слуга народу” вирушать на Донбас вранці у середу, 21 жовтня на швидкісному поїзді "Інтерсіті".

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

У нашому розпорядженні опинився квиток на поїзд, згідно з яким депутати вирушать на схід в середу рано вранці на швидкісному поїзді "Інтерсіті" та повернуться на ньому ж в четвер пізно ввечері”, - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що народні депутати доїдуть до кінцевої станції в місті Костянтинівка, звідки їм організовують трансфер на лінію розмежування.

Нагадаємо, 21-23 жовтня нардепи фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас, засідання Верховної Ради, заплановане на 20 жовтня, скасували.

Донбас поїзд Слуга народа парламент Місцеві вибори депутати
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