Стали відомі подробиці поїздки "слуг народу” на Донбас

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

У нашому розпорядженні опинився квиток на поїзд, згідно з яким депутати вирушать на схід в середу рано вранці на швидкісному поїзді "Інтерсіті" та повернуться на ньому ж в четвер пізно ввечері”, - йдеться в повідомленні.