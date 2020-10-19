Стали відомі подробиці поїздки "слуг народу” на Донбас
Вона запланована на 21-23 жовтня
Вона запланована на 21-23 жовтня
Депутати від фракції “Слуга народу” вирушать на Донбас вранці у середу, 21 жовтня на швидкісному поїзді "Інтерсіті".
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.
У нашому розпорядженні опинився квиток на поїзд, згідно з яким депутати вирушать на схід в середу рано вранці на швидкісному поїзді "Інтерсіті" та повернуться на ньому ж в четвер пізно ввечері”, - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що народні депутати доїдуть до кінцевої станції в місті Костянтинівка, звідки їм організовують трансфер на лінію розмежування.
Нагадаємо, 21-23 жовтня нардепи фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас, засідання Верховної Ради, заплановане на 20 жовтня, скасували.
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