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В ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук
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16 октября 2020, 21:04 2

В ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук

16 октября 2020, 21:04 2
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Решение о создании СЭЗ находится в компетенции Верховной Рады
Решение о создании СЭЗ находится в компетенции Верховной Рады
Фото из открытых источников
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Вопрос о возможном создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе еще не обсуждался в Трехсторонней контактной группе.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

Еще не поднимался (вопрос, - ред.), не предлагался. Это высказывалось как идея, в том числе, и украинской делегации", — сказал он.

Кравчук отметил, что создание СЭЗ будет возможным только после установления мира на Донбассе, вывода наемников и оружия, а также проведения местных выборов.

Глава украинской делегации подчеркнул, что решение о создании СЭЗ находится в компетенции Верховной Рады.

Сейчас мы находимся на этапе организации и подготовки таких условий. Но мы как ТКГ находимся на этапе начала этой работы, а как она пойдет, какие будут отношения к этим предложениям, к каким в конце концов выводам мы придем, какая будет позиция государственных органов Украины, так как им принимать законы и постановления", — отметил он.

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Донбасс переговоры ТКГ Леонид Кравчук СЭЗ
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