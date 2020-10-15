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15 жовтня 2020, 08:44 3

Обмін полоненими та відкриття КПВВ: про що говорили на черговому засіданні ТКГ

15 жовтня 2020, 08:44 3
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Під час обговорення політичних питань йшлося про недопущення блокування роботи ТКГ
Під час обговорення політичних питань йшлося про недопущення блокування роботи ТКГ
Фото: з відкритих джерел
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Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції за участі делегацій Росії та України. На засіданні також був присутній представник ОБСЄ. 

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

Так, українська сторона передала до ТКГ список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Також обговирили про готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України", - повідомили в ОП.

Окрім того, представник ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Зокрема, було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента розповіли, кого визволятимуть в рамках роботи ТКГ.

ТКГ план обмін полонених КПВВ кордон РФ ОБСЄ
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