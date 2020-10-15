Обмін полоненими та відкриття КПВВ: про що говорили на черговому засіданні ТКГ
Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції за участі делегацій Росії та України. На засіданні також був присутній представник ОБСЄ.
Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.
Так, українська сторона передала до ТКГ список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.
Також обговирили про готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.
Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України", - повідомили в ОП.
Окрім того, представник ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Зокрема, було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими.
Раніше повідомлялось, що в Офісі президента розповіли, кого визволятимуть в рамках роботи ТКГ.