Обмін полоненими та відкриття КПВВ: про що говорили на черговому засіданні ТКГ

Під час обговорення політичних питань йшлося про недопущення блокування роботи ТКГ

Під час обговорення політичних питань йшлося про недопущення блокування роботи ТКГ

Фото: з відкритих джерел

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції за участі делегацій Росії та України. На засіданні також був присутній представник ОБСЄ.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

Так, українська сторона передала до ТКГ список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Також обговирили про готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України", - повідомили в ОП.

Окрім того, представник ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Зокрема, було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента розповіли, кого визволятимуть в рамках роботи ТКГ.