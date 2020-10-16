У Кабміні сказали, скільки потрібно грошей Україні, щоб відновити Донбас

На мінімальне відновлення потрібен 21 млрд доларів

На мінімальне відновлення потрібен 21 млрд доларів

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Втрати української економіки від зруйнованого Донбасу сягають 120 млрд доларів, а на мінімальне відновлення потрібен ще 21 млрд.

Про це сказав віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю хорватському каналу N1, передає RegioNews.

"Для розуміння цифр, за незалежними оцінками експертів, втрати української економіки від зруйнованого Донбасу вже сьогодні мають 120 млрд доларів. На відновлення, мінімальне, потрібен 21 млрд доларів, за оцінкою Віденського економічного інституту", - сказав віцепрем’єр.

Він вважає, що українська сторона має амбітну мету зробити "економічне чудо" на підконтрольних уряду територіях Донбасу.

"Моє Міністерство зараз розробляє концепцію стратегічного, економічного розвитку, мета якого – залучення інвестицій через створення територій пріоритетного розвитку", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над законопроєктом про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Складовою частиною цього документу стане перехідна судова система.