Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Фото з відкритих джерел

Від початку поточної доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

У районах уздовж лінії розмежування сьогодні розміновано понад 4 га території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Крім того, відремонтовано 3 будинки, пошкоджені в результаті артобстрілів минулих років. На 6 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.