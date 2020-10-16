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Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
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16 жовтня 2020, 18:12 2

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне

16 жовтня 2020, 18:12 2
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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає
Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

У районах уздовж лінії розмежування сьогодні розміновано понад 4 га території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Крім того, відремонтовано 3 будинки, пошкоджені в результаті артобстрілів минулих років. На 6 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС мінування обстріл військові штаб ремонт
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