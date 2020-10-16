Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
Від початку поточної доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.
У районах уздовж лінії розмежування сьогодні розміновано понад 4 га території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.
Крім того, відремонтовано 3 будинки, пошкоджені в результаті артобстрілів минулих років. На 6 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, протягом попередньої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.