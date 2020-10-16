Задержанный за взятку глава "Укравтодора" Винницкой области вышел под залог

Чиновника выпустили после внесения залога в размере почти четыре миллиона гривен

Чиновника выпустили после внесения залога в размере почти четыре миллиона гривен

Фото: Facebook

Руководитель Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев, которого ранее задержали за предложение 4,2 млн гривен взятки председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову, освобожден из-под стражи.

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, передает RegioNews.

Согласно тексту документа, в ВАКС поступила жалоба защитника подозреваемого о немедленном его освобождении из-под стражи, поскольку за него был внесен залог в полном объеме.

Детектив Национального антикоррупционного бюро не возражал против удовлетворения жалобы защитника.

Известно, что размер залога составил 3 млн 933 тыс. 800 гривен, подозреваемый был освобожден в зале суда.

С момента освобождения из-под стражи в связи с внесением залога подозреваемый считается таким, к которому применена мера пресечения в виде залога", - говорится в постановлении.

Также сообщается, что решение подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Напомним, в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн, он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации.