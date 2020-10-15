Начальника обласного бюро судмедекспертизи Івано-Франківська затримали на хабарі
Служба безпеки України затримала на хабарі начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники встановили, що для отримання грошей як посередника керівник обласного бюро залучив іншого працівника установи.
Зловмисників затримали під час отримання частини суми. У ході обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили всю суму неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн.