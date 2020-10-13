У проект бюджету на 2021 рік внесли правок на 1 трильйон гривень
Народні депутати внесли до проекту державного бюджету на 2021 рік кілька тисяч поправок, на виконання яких потрібно 1,15 трильйони гривень.
Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.
За її словами, після згрупування правок у таблицю їхня загальна кількість становить 2,5 тисячі. Тепер ці правки почав розглядати комітет Ради з питань бюджету.
Якщо всі ці поправки порахувати в грошах, тобто видатки, то це на 1 трильйон 150 мільярдів гривень. Тому зрозуміло, що це свято популізму, і не можна буде всі ці правки прийняти в Бюджетному комітеті”, – сказала Кравчук.
Вона також висловила сподівання, що захворювання ряду народних депутатів на COVID-19 не завадить проведенню 20 жовтня засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься закон про державний бюджет на 2021 рік.
Це засідання буде, і додаткових кроків для того, щоб його скликати, не потрібно, і депутати, звісно зберуться 20-го числа. Звичайно, хтось буде на самоізоляції, хтось – навіть у лікарні, хтось хворіє, але, думаю, нам вистачить голосів, щоб проголосувати бюджет”, – сказала депутат.
Нагадаємо, нардепи вже внесли до проєкту держбюджету на 2021 рік понад 5 тис. поправок.