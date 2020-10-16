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16 жовтня 2020, 11:29 1

Кум Єрмака нардеп Тищенко заразився коронавірусом

16 жовтня 2020, 11:29 1
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Незважаючи на хворобу, нардеп "залишається на зв'язку"
Незважаючи на хворобу, нардеп "залишається на зв'язку"
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко захворів коронавірусною інфекцією - діагноз вже підтвердили, він отримав позитивний тест на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це нардеп написав у себе на Facebook.

Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Почуваюся як танк, якому підбили гусеницю", - повідомив Тищенко.

Також нардеп опублікував фото з медичними препаратами, які, очевидно, буде приймати для лікування хвороби.

Раніше повідомлялося, що голова офісу президента Андрій Єрмак і нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко подали до суду на народного депутата Гео Лероса про захист честі і гідності.

Микола Тищенко депутат Слуга народа карантин коронавірус
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