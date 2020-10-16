Кум Єрмака нардеп Тищенко заразився коронавірусом
Незважаючи на хворобу, нардеп "залишається на зв'язку"
Незважаючи на хворобу, нардеп "залишається на зв'язку"
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко захворів коронавірусною інфекцією - діагноз вже підтвердили, він отримав позитивний тест на коронавірус.
Як передає RegioNews, про це нардеп написав у себе на Facebook.
Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Почуваюся як танк, якому підбили гусеницю", - повідомив Тищенко.
Також нардеп опублікував фото з медичними препаратами, які, очевидно, буде приймати для лікування хвороби.
Раніше повідомлялося, що голова офісу президента Андрій Єрмак і нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко подали до суду на народного депутата Гео Лероса про захист честі і гідності.
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