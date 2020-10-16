Кум Єрмака нардеп Тищенко заразився коронавірусом

Незважаючи на хворобу, нардеп "залишається на зв'язку"

Незважаючи на хворобу, нардеп "залишається на зв'язку"

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко захворів коронавірусною інфекцією - діагноз вже підтвердили, він отримав позитивний тест на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це нардеп написав у себе на Facebook.

Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Почуваюся як танк, якому підбили гусеницю", - повідомив Тищенко.

Також нардеп опублікував фото з медичними препаратами, які, очевидно, буде приймати для лікування хвороби.

Раніше повідомлялося, що голова офісу президента Андрій Єрмак і нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко подали до суду на народного депутата Гео Лероса про захист честі і гідності.