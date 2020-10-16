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16 октября 2020, 14:00 3

"Слуга народа" не проходит в облсовет и горсовет Львова - опрос

16 октября 2020, 14:00 3
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Лидером на местных выборах во Львове является партия "Европейская Солидарность"
Лидером на местных выборах во Львове является партия "Европейская Солидарность"
Фото: flickr
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Правящая партия "Слуга народа" не сможет попасть во Львовский городской и областной советы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании "SOCIS", передает RegioNews.

В частности, среди тех, кто определился и пойдет голосовать, во время выборов во Львовский областной совет за "Европейскую Солидарность" готовы голосовать 37,2% респондентов.

Объединение "Самопомощь" получит 20,9%, "Голос" - 7,2%, партия "ВАРТА" - 5,9%, ВО "Свобода" 5,2%, "Батькивщина" наберет 4,6% голосов, "Слуга народа" - 4,4%, другие партии получат меньше 3%.

На выборах во Львовский городской совет за партию "Европейская Солидарность" среди тех, кто определился и пойдет на выборы, готовы проголосовать 31,7%.

Объединение "Самопомощь" сможет рассчитывать на 25,9%, ВО "Свобода" 7,2%, партия "Голос" наберет 6,8%, партия "ВАРТА" - 5,5%. "Батькивщина" получит 4,1% голосов избирателей, партия "Слуга народа" - 3,8%.

Также по данным социологов, на выборах мэра города лидируют Андрей Садовый ("Самопомощь", 39%) и Олег Синютка ("Европейская Солидарность", 30,8%), они с большой вероятностью пройдут во второй тур выборов.

Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") имеет рейтинг 11,9%, Игорь Зинкевич ("ВАРТА") - 5,5%, Ярослав Рущишин ("Голос") - 3,1%, Тарас Кльофа ("Слуга народа") - 2%.

Кроме того, 71% жителей Львовщины считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, и только 16,7% считают, что все идет правильно. 74,4% считают ситуацию в стране напряженной, 13,8% - взрывоопасной, стабильной ее назвали 8,4% опрошенных.

Исследование проводилось в период с 6 по 11 октября 2020 года. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность 2,3%.

Напомним, при ухудшении ситуации с COVID-19 в местных выборах готовы принять участие 46% граждан - Рейтинг.

Львов облсовет горсовет Местные выборы Слуга народа опрос рейтинг социология
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