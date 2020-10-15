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15 жовтня 2020, 19:30 3

В Одесі СБУ затримала члена "Ісламської держави”, якого розшукує Інтерпол

15 жовтня 2020, 19:30 3
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Він раніше пройшов підготовку у таборах терористів
Він раніше пройшов підготовку у таборах терористів
Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України затримали в Одесі члена міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, який згідно з обліком Генерального секретаріату Інтерполу, перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на територію нашої держави нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, який причетний до тероризму”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.

В Україні він планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав "Ісламської держави”. Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

На виконання рішення Офісу Генерального прокурора про екстрадицію Службою безпеки України затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, 9 вересня у Києві СБУ затримала одного із ватажків "Ісламської держави", він перебував у розшуку за організацію терактів.

СБУ Одеса терорист затримання бойовики
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