В Одесі ЦВК сформувала новий склад міського виборчкому
Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає RegioNews.
15 жовтня о 14:30 відбулося перше із двох запланованих на сьогодні засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що рішення було прийняте у звʼязку із достроковим припиненням Комісією 13 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначеної ТВК.
Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб”, - розповіли в ЦВК.
Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський міський виборчком, оскільки він систематично порушував Конституцію і виборче законодавство.