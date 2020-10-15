В Одесі ЦВК сформувала новий склад міського виборчкому

Новий склад комісії сформовано у кількості 18 осіб

Новий склад комісії сформовано у кількості 18 осіб

Фото: ЦВК

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає RegioNews.

15 жовтня о 14:30 відбулося перше із двох запланованих на сьогодні засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення було прийняте у звʼязку із достроковим припиненням Комісією 13 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначеної ТВК.

Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб”, - розповіли в ЦВК.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський міський виборчком, оскільки він систематично порушував Конституцію і виборче законодавство.