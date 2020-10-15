У столиці СБУ проведе навчання, киян попередили про макети вибухівки

Громадян просять належним чином реагувати на законні дії правоохоронців

Громадян просять належним чином реагувати на законні дії правоохоронців

Фото: Facebook

У п'ятницю, 16 жовтня Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання у Києві, киян і гостей міста закликають зберігати спокій.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

СБУ спільно з посольством Ізраїлю проведуть у Києві 16 жовтня масштабні антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередили, що під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів.

СБУ просить громадян дотримуватися правил особистої безпеки. У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером "гарячої лінії" (044) 253-06-71”, - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, місцеві вибори 2020: В МВС стартували масштабні навчання.