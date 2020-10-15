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15 жовтня 2020, 17:32 4

У столиці СБУ проведе навчання, киян попередили про макети вибухівки

15 жовтня 2020, 17:32 4
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Громадян просять належним чином реагувати на законні дії правоохоронців
Громадян просять належним чином реагувати на законні дії правоохоронців
Фото: Facebook
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У п'ятницю, 16 жовтня Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання у Києві, киян і гостей міста закликають зберігати спокій.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

СБУ спільно з посольством Ізраїлю проведуть у Києві 16 жовтня масштабні антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередили, що під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів.

СБУ просить громадян дотримуватися правил особистої безпеки. У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером "гарячої лінії" (044) 253-06-71”, - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, місцеві вибори 2020: В МВС стартували масштабні навчання.

СБУ учения Київ терористи правоохоронці
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