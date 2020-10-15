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15 октября 2020, 19:30 3

В Одессе СБУ задержала члена "Исламского государства", которого разыскивает Интерпол

15 октября 2020, 19:30 3
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Он ранее прошел подготовку в лагерях террористов
Он ранее прошел подготовку в лагерях террористов
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе члена международной террористической организации "Исламское государство", который согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине он планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства". Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанный конвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения", - добавили в СБУ.

Напомним, 9 сентября в Киеве СБУ задержала одного из главарей "Исламского государства", он находился в розыске за организацию терактов.

СБУ Одесса террорист задержание боевики
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