В Одессе СБУ задержала члена "Исламского государства", которого разыскивает Интерпол

Он ранее прошел подготовку в лагерях террористов

Он ранее прошел подготовку в лагерях террористов

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе члена международной террористической организации "Исламское государство", который согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине он планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства". Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанный конвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения", - добавили в СБУ.

Напомним, 9 сентября в Киеве СБУ задержала одного из главарей "Исламского государства", он находился в розыске за организацию терактов.