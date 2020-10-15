В партии Зеленского прокомментировали его идею относительно пожизненного заключения коррупционеров

Там считают это "важным месседжем"

Там считают это "важным месседжем"

Фото из открытых источников

В "Слуге народа" отреагировали на идею главы государства Владимира Зеленского относительно усиления ответственности для коррупционеров.

Заместитель председателя антикоррупционного комитета ВР Галина Янченко считает это предложение "важным месседжем", информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

По словам нардепа, все негативные заявления экспертов относительно идеи усиления ответственности за коррупцию являются исключительно их собственным мнением.

"Коррупция в Украине уже переросла уровень, так скажем, проблемы и стала ценностным вопросом. Поэтому месседж, который сказал президент, это фактически месседж тем коррупционерам и тем, кто только задумывается о такой возможности. И это очень правильный посыл именно украинскому обществу", - пояснила она.

Янченко не считает, что в реализации этого предложения Зеленского могут возникнуть проблемы, если ее поддержит общество. По ее мнению, к разработке соответствующего законопроекта могут приступить сразу же после опроса.

"Если говорить о технической стороне вопроса, то это тоже возможно. Необходимо просто внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить ответственность за особо тяжкие преступления, пов'связанные с коррупцией", - отметила нардеп.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуги народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.