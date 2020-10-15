16:33  15 октября
На секретаря Полтавского горсовета Шамоту составили протокол за нарушение карантина
18:12  15 октября
Харьков внесли в "красную зону" карантина (ОБНОВЛЕНО)
17:56  15 октября
С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2020, 18:39 3

В партии Зеленского прокомментировали его идею относительно пожизненного заключения коррупционеров

15 октября 2020, 18:39 3
Читайте також українською мовою
Там считают это "важным месседжем"
Там считают это "важным месседжем"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В "Слуге народа" отреагировали на идею главы государства Владимира Зеленского относительно усиления ответственности для коррупционеров.

Заместитель председателя антикоррупционного комитета ВР Галина Янченко считает это предложение "важным месседжем", информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

По словам нардепа, все негативные заявления экспертов относительно идеи усиления ответственности за коррупцию являются исключительно их собственным мнением.

"Коррупция в Украине уже переросла уровень, так скажем, проблемы и стала ценностным вопросом. Поэтому месседж, который сказал президент, это фактически месседж тем коррупционерам и тем, кто только задумывается о такой возможности. И это очень правильный посыл именно украинскому обществу", - пояснила она.

Янченко не считает, что в реализации этого предложения Зеленского могут возникнуть проблемы, если ее поддержит общество. По ее мнению, к разработке соответствующего законопроекта могут приступить сразу же после опроса.

"Если говорить о технической стороне вопроса, то это тоже возможно. Необходимо просто внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить ответственность за особо тяжкие преступления, пов'связанные с коррупцией", - отметила нардеп.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуги народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

Слуга народа партия президент коррупция нардеп
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы в Одессе на грани срыва: избирком распустили, а печать бюллетеней остановили
Нардепы, губернаторы и олигархи: стать депутатами Львовского облсовета захотели знаковые люди
Все публикации »
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »