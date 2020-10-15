У Чернігові секретар тервиборчкому випав із вікна і загинув
Від отриманих травм він помер у лікарні
Від отриманих травм він помер у лікарні
У Чернігові за нез'ясованих обставин загинув секретар Деснянської територіальної виборчої комісії Павло Булига.
Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на прессекретарку міського відділу поліції Наталію Слабеняк, передає RegioNews.
Відомо, що 32-річний чоловік у середу, 14 жовтня, випав з вікна своєї квартири.
На місце події прибули медики й потерпілий був доставлений до лікарні.
Що могло стати причиною падіння з вікна своєї квартири, в цей час невідомо. Обставини смерті секретаря тервиборчкому і деталі події розслідує поліція.
Нагадаємо, СБУ викрила угруповання, яке хотіло створити "альтернативну" міськраду на Чернігівщині.
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