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15 жовтня 2020, 18:00 5

У Чернігові секретар тервиборчкому випав із вікна і загинув

15 жовтня 2020, 18:00 5
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Від отриманих травм він помер у лікарні
Від отриманих травм він помер у лікарні
Фото: Facebook
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У Чернігові за нез'ясованих обставин загинув секретар Деснянської територіальної виборчої комісії Павло Булига.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на прессекретарку міського відділу поліції Наталію Слабеняк, передає RegioNews.

Відомо, що 32-річний чоловік у середу, 14 жовтня, випав з вікна своєї квартири.

На місце події прибули медики й потерпілий був доставлений до лікарні.

Що могло стати причиною падіння з вікна своєї квартири, в цей час невідомо. Обставини смерті секретаря тервиборчкому і деталі події розслідує поліція.

Нагадаємо, СБУ викрила угруповання, яке хотіло створити "альтернативну" міськраду на Чернігівщині.

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