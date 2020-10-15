У Чернігові секретар тервиборчкому випав із вікна і загинув

Від отриманих травм він помер у лікарні

Від отриманих травм він помер у лікарні

Фото: Facebook

У Чернігові за нез'ясованих обставин загинув секретар Деснянської територіальної виборчої комісії Павло Булига.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на прессекретарку міського відділу поліції Наталію Слабеняк, передає RegioNews.

Відомо, що 32-річний чоловік у середу, 14 жовтня, випав з вікна своєї квартири.

На місце події прибули медики й потерпілий був доставлений до лікарні.

Що могло стати причиною падіння з вікна своєї квартири, в цей час невідомо. Обставини смерті секретаря тервиборчкому і деталі події розслідує поліція.

Нагадаємо, СБУ викрила угруповання, яке хотіло створити "альтернативну" міськраду на Чернігівщині.