СБУ викрила угруповання, яке хотіло створити "альтернативну" міськраду на Чернігівщині

До складу організованого угруповання входило 9 місцевих жителів

До складу організованого угруповання входило 9 місцевих жителів

Фото: СБУ

У Прилуках, що на Чернігівщині, Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке намагалося сформувати у місті псевдодержавне утворення для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, за даними слідства, учасники групи намагалися створити у місті так званий "альтернативний" орган місцевого самоврядування. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут "міськради".

Організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення", - йдеться у повідомленні.

Також агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".

Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників депутатів.