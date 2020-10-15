Місцеві вибори 2020: Стало відомо, скільки буде недійсних бюлетенів на голосуванні

Експерти КВУ нарахували близько 15 варіантів, як можна неправильно заповнити бюлетень

Експерти КВУ нарахували близько 15 варіантів, як можна неправильно заповнити бюлетень

Фото: flickr

У Комітеті виборців України прогнозують, що кількість недійсних бюлетенів після голосування на місцевих виборах 25 жовтня сягатиме десятків відсотків.

Про це на пресконференції повідомив голова КВУ Олексій Кошель, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що експерти КВУ нарахували близько 15 варіантів, як можна неправильно заповнити бюлетень, внаслідок чого під час підрахунку голосів такий бюлетень буде визнано недійсним.

За словами Кошеля, цю проблему можна було би виправити, внісши зміни до Виборчого кодексу.

"Я думаю, що ця проблема буде вирішена постановами Центрвиборчкому", - додав він.

Також Кошель зазначив, що кандидати своєю агітацією ще більше заплутують виборця, якому і так буде не просто зорієнтуватися у новій виборчій системі.

"Я був оптимістом, але на останньому етапі кампанії я побачив, що кандидати ще більше заплутують виборців. До прикладу, в себе у поштовій скринці я вчора знайшов близько 5 листівок, де мені нагадували, який у мене номер округу, який номер партії до районної ради, до обласної, які номери кандидатів. Прочитавши 5 листівок, я не виніс з них жодної інформації. В мене в голові була "повна каша", - сказав Кошель.

На його думку, плутанини додасть також і всеукраїнське опитування в день виборів.

"Тому, я думаю, що відсоток бюлетенів, заповнених з помилками, становитиме кілька десятків відсотків. Такий мій прогноз", - підсумував Кошель.

Разом з тим голова КВУ додав, що плутанина із заповненням бюлетенів не вигідна владі, і він не бачить у запровадженій системі голосування якогось злого умислу.

"Я не думаю, що це комусь вигідно, не думаю, що це злий умисел. Це просто приклад, як не потрібно працювати над виборчим законодавством і законодавством взагалі", - сказав Кошель.

Раніше в КВУ спрогнозували, що на місцевих виборах більшість людей будуть голосувати наосліп.