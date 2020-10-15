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15 октября 2020, 18:00 5

В Чернигове секретарь теризбиркома выпал из окна и погиб

15 октября 2020, 18:00 5
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От полученных травм он скончался в больнице
Фото: Facebook
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В Чернигове при невыясненных обстоятельствах погиб секретарь Деснянской территориальной избирательной комиссии Павел Булыга.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря городского отдела полиции Наталью Слабеняк, передает RegioNews.

Известно, что 32-летний мужчина в среду, 14 октября, выпал из окна своей квартиры.

На место происшествия прибыли медики и пострадавший был доставлен в больницу.

Что могло стать причиной падения из окна своей квартиры, в это время неизвестно. Обстоятельства смерти секретаря теризбиркома и детали происшествия расследует полиция.

Напомним, СБУ разоблачила группировку, которая хотела создать "альтернативный" горсовет на Черниговщине.

Чернигов Местные выборы избирком смерть убийство
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