В Чернигове секретарь теризбиркома выпал из окна и погиб
От полученных травм он скончался в больнице
От полученных травм он скончался в больнице
В Чернигове при невыясненных обстоятельствах погиб секретарь Деснянской территориальной избирательной комиссии Павел Булыга.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря городского отдела полиции Наталью Слабеняк, передает RegioNews.
Известно, что 32-летний мужчина в среду, 14 октября, выпал из окна своей квартиры.
На место происшествия прибыли медики и пострадавший был доставлен в больницу.
Что могло стать причиной падения из окна своей квартиры, в это время неизвестно. Обстоятельства смерти секретаря теризбиркома и детали происшествия расследует полиция.
Напомним, СБУ разоблачила группировку, которая хотела создать "альтернативный" горсовет на Черниговщине.
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