В Чернигове секретарь теризбиркома выпал из окна и погиб

От полученных травм он скончался в больнице

От полученных травм он скончался в больнице

Фото: Facebook

В Чернигове при невыясненных обстоятельствах погиб секретарь Деснянской территориальной избирательной комиссии Павел Булыга.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря городского отдела полиции Наталью Слабеняк, передает RegioNews.

Известно, что 32-летний мужчина в среду, 14 октября, выпал из окна своей квартиры.

На место происшествия прибыли медики и пострадавший был доставлен в больницу.

Что могло стать причиной падения из окна своей квартиры, в это время неизвестно. Обстоятельства смерти секретаря теризбиркома и детали происшествия расследует полиция.

Напомним, СБУ разоблачила группировку, которая хотела создать "альтернативный" горсовет на Черниговщине.