Місцеві вибори 2020: В МВС стартували масштабні навчання

Вибори відбудуться 25 жовтня

Вибори відбудуться 25 жовтня

Фото: МВС

У звʼязку з місцевими виборами, які назначені на 25 жовтня, МВС почало командно-штабні навчання.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Повідомляється, що основна мета навчань — організація прийняття рішень щодо залучення сил та засобів, організація невідкладного реагування на правопорушення, їх документування та надання правової кваліфікації, управління, взаємодія між підрозділами ЦОВВ при виконанні завдань при зміні обстановки.

"У період з 13 по 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіції, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС буде проведено командно штабне навчання з організації взаємодії по координації дій органів системи МВС під час спільного виконання завдань. Створені міжрегіональні навчальні групи: Захід, Схід, Південь, Північ", — сказав він.

За словами Ярового, навчання проводиться в чотири етапи:

продовження виявлення правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом; дії під час завезення виборчої документації до ТВК, ДВК, взяття їх під охорону, а також дії в день "тиші"; дії в день голосування та підрахунок результатів волевиявлення; переміщення документації з ДВК до ТВК і її здача відповідним комісіям.

"Під час навчань буде відпрацьована практична складова із залученням авіації, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп, пожежних та рятувальних розрахунків", — додав він.

Своєю чергою голова Нацполіції Ігор Клименко підкреслив, що поліцейські мають великий досвід організації правопорядку та реагування на протиправні дії під час виборчого процесу.

"Наші працівники знають ті алгоритми, які ми маємо відпрацювати. Тож вони мають вдосконалити свої вміння та навички і максимально почерпнути з цих навчань", — сказав він.

Перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький зазначив, що після проведення цих навчань, у співробітників ДСНС немає залишитися питань щодо алгоритмів дій під час виборчого процесу.

"В цих навчаннях братимуть участь ті люди, які в день голосування будуть безпосередньо нести службу і чергування в ситуаційних центрах. Вони набудуть практичного досвіду та зможуть швидко реагувати на зміну обстановки", — сказав він.

Як зазначається, в командно-штабних навчаннях також візьмуть участь військовослужбовці НГУ.

"Оперативний штаб Нацгвардії розгорнутий, розрахунки сил та засобів по кожній області уточнені. До проведення навчань особовий склад готовий", — додав заступник командувача НГУ Микола Миколенко.

Раніше повідомлялося, що курсантів Нацгвардії залучать до охорони порядку під час виборів.