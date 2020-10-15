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15 жовтня 2020, 14:13 6

Кличко пояснив, коли почнуться осінні канікули в столичних школах

15 жовтня 2020, 14:13 6
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На карантин у місті закрито 5 шкіл і 4 дитячих садка
На карантин у місті закрито 5 шкіл і 4 дитячих садка
Фото: з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що канікули в школах міста розпочнуться з 21 жовтня, а не з 15 жовтня, як рекомендував Кабінет міністрів.

Про це він розповів на брифінгу, передає RegioNews.

На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня", - повідомив мер.

За його словами, на сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи - у Печерському районі, та по одній в Оболонському і Подільському районах.

На дистанційному навчанні загалом 594 класи у 186 школах. Хворих на коронавірус школярів у Києві – 610. Хворіють і 412 педагогів", - зазначив голова міста.

За словами Кличка, в дитячих садках через коронавірус зараз закрито 78 груп у 68 дитсадках. На карантин закрито чотири дитячі садки.

Нагадаємо, Кабмін рекомендує школам піти на осінні канікули з 15 жовтня.

Київ школа дитячий садок діти канікули
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