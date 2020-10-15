У Києві від початку року звільнилися понад сім тисяч медиків - Кличко

Цього року лише 207 випускників пішли працювати до комунальних лікарень міста

Цього року лише 207 випускників пішли працювати до комунальних лікарень міста

Фото: flickr

Із медичних закладів Києва за останні дев'ять місяців звільнилися понад сім тисяч працівників.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

27Загалом за дев'ять останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад сім тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, це не медики. На жаль, є і відтік медичних кадрів, навіть в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників", - розповів Кличко.

Він додав, що причини звільнення медиків різні, одна із них - пандемія коронавірусу.

Є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. На сьогодні вакансій майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням, після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень", - додав Кличко.

Мер Києва нагадав, що вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували у 2017 році. Цього року зі столичних коледжів випустилися 557 студентів-бюджетників, і тільки 207 з них пішли працювати до комунальних лікарень медсестрами.

Нагадаємо, в Україні жоден регіон не може послабити карантин, у всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів.