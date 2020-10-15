16:33  15 жовтня
На секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину
18:12  15 жовтня
Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 15:38 3

У Києві від початку року звільнилися понад сім тисяч медиків - Кличко

15 жовтня 2020, 15:38 3
Читайте также на русском языке
Цього року лише 207 випускників пішли працювати до комунальних лікарень міста
Цього року лише 207 випускників пішли працювати до комунальних лікарень міста
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Із медичних закладів Києва за останні дев'ять місяців звільнилися понад сім тисяч працівників.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

27Загалом за дев'ять останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад сім тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, це не медики. На жаль, є і відтік медичних кадрів, навіть в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників", - розповів Кличко.

Він додав, що причини звільнення медиків різні, одна із них - пандемія коронавірусу.

Є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. На сьогодні вакансій майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням, після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень", - додав Кличко.

Мер Києва нагадав, що вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували у 2017 році. Цього року зі столичних коледжів випустилися 557 студентів-бюджетників, і тільки 207 з них пішли працювати до комунальних лікарень медсестрами.

Нагадаємо, в Україні жоден регіон не може послабити карантин, у всіх регіонах перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом за останні 14 днів.

Київ коронавірус медики лікарні пандемія звільнення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Миколаєві відбувся обшук в інфекційній лікарні через порушення виборчого законодавства
15 жовтня 2020, 14:23
Кличко пояснив, коли почнуться осінні канікули в столичних школах
15 жовтня 2020, 14:13
В Україні жоден регіон не може послабити карантин: статистика від МОЗ
15 жовтня 2020, 11:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори в Одесі на межі зриву: виборчком розпустили, а друк бюлетенів зупинили
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Всі публікації »
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »