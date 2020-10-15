В столице СБУ проведет учения, киевлян предупредили о макетах взрывчатки

Граждан просят должным образом реагировать на законные действия правоохранителей

Граждан просят должным образом реагировать на законные действия правоохранителей

Фото: Facebook

В пятницу, 16 октября Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в Киеве, киевлян и гостей города призывают сохранять спокойствие.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

СБУ совместно с посольством Израиля проведут в Киеве 16 октября масштабные антитеррористические учения. Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Правоохранители предупредили, что во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов.

СБУ просит граждан соблюдать правила личной безопасности. В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону "горячей линии" (044) 253-06-71", - отметили правоохранители.

Напомним, местные выборы 2020: В МВД стартовали масштабные учения.