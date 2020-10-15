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15 октября 2020, 17:32 5

В столице СБУ проведет учения, киевлян предупредили о макетах взрывчатки

15 октября 2020, 17:32 5
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Граждан просят должным образом реагировать на законные действия правоохранителей
Граждан просят должным образом реагировать на законные действия правоохранителей
Фото: Facebook
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В пятницу, 16 октября Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в Киеве, киевлян и гостей города призывают сохранять спокойствие.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

СБУ совместно с посольством Израиля проведут в Киеве 16 октября масштабные антитеррористические учения. Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Правоохранители предупредили, что во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов.

СБУ просит граждан соблюдать правила личной безопасности. В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону "горячей линии" (044) 253-06-71", - отметили правоохранители.

Напомним, местные выборы 2020: В МВД стартовали масштабные учения.

СБУ Киев учения террористы правоохранители
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