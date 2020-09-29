Клименко: п’ята частина відкритих "виборчих" проваджень стосується можливого підкупу

Вже відкрито 123 кримінальних проваджень

Вже відкрито 123 кримінальних проваджень

Фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"П’ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп виборців. Це ті самі продуктові набори з логотипами політичних партій. У цьому році стикаємося з такою проблемою, коли громадянам за місяць пропонують проголосувати за когось, дають аванс і потім вже напередодні виборчого дня потрібно буде проголосувати та сфотографувати цей бюлетень. Ми фіксуємо всі ці факти", - наголосив голова Нацполіції.

Він зауважив, що існує інша проблема – реєстрація кандидатів-двійників, так званих "клонів".

Законом на сьогодні не заборонено зміна громадянами прізвища або ініціалів. В той же час хочу навести приклад Кіровоградської області, де кілька днів тому затримали двох громадян, які намагалися підговорити місцевого жителя, який має таке саме прізвище, як і місцевий мер, за 10 тисяч гривень зареєструватися на посаду мера. Ці факти присікаються та будуть присікатися", - наголосив він.

Клименко нагалосив, що на даний момент 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією за фактами порушення виборчого процесу.

Нагадаємо, міський голова Умані Олександр Цебрій подав заяву до поліції щодо ситуації із спробою зареєструвати себе для участі у місцевих виборах.