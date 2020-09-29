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29 вересня 2020, 10:59 1

Клименко: п’ята частина відкритих "виборчих" проваджень стосується можливого підкупу

29 вересня 2020, 10:59 1
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Вже відкрито 123 кримінальних проваджень
Вже відкрито 123 кримінальних проваджень
Фото: з відкритих джерел
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Голова Нацполіції України Ігор Клименко заявив, що п'ята частина всіх кримінальних проваджень, відкритих за фактом порушення виборчого процесу, стосується можливості підкупу виборців.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"П’ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп виборців. Це ті самі продуктові набори з логотипами політичних партій. У цьому році стикаємося з такою проблемою, коли громадянам за місяць пропонують проголосувати за когось, дають аванс і потім вже напередодні виборчого дня потрібно буде проголосувати та сфотографувати цей бюлетень. Ми фіксуємо всі ці факти", - наголосив голова Нацполіції.

Він зауважив, що існує інша проблема – реєстрація кандидатів-двійників, так званих "клонів".

Законом на сьогодні не заборонено зміна громадянами прізвища або ініціалів. В той же час хочу навести приклад Кіровоградської області, де кілька днів тому затримали двох громадян, які намагалися підговорити місцевого жителя, який має таке саме прізвище, як і місцевий мер, за 10 тисяч гривень зареєструватися на посаду мера. Ці факти присікаються та будуть присікатися", - наголосив він.

Клименко нагалосив, що на даний момент 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією за фактами порушення виборчого процесу.

Нагадаємо, міський голова Умані Олександр Цебрій подав заяву до поліції щодо ситуації із спробою зареєструвати себе для участі у місцевих виборах.

вибори політика поліція Нацполіція підкуп виборців
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