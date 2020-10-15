09:22  15 жовтня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
12:54  15 жовтня
Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 12:46 62

У соцмережах висміяли кандидата в голови Борщагівської ОТГ Кудрика

15 жовтня 2020, 12:46 62
Читайте также на русском языке
Фотожаби з’явились і на офіційній сторінці Кудрика у Facebook
Фотожаби з’явились і на офіційній сторінці Кудрика у Facebook
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У соціальних мережах з’явились фотожаби із зображенням голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради, кандидата в очільники Борщагівської об’єднаної територіальної громади Олеся Кудрика.

Яскраві, жартівливі картинки, на яких висміюють Кудрика, з’явились у групах в Facebook Софіївської та Петропавлівської Борщагівок, передає RegioNews.

Крім того, фотожаби також з’явились в коментарях на особистій та офіційній сторінках Олеся Кудрика.

Нагадаємо, що раніше кандидат в голови Борщагівської ОТГ Олексій Кодебський звинувачував Кудрика в тому, що той перешкоджає розміщенню його реклами і зриває білборди. У ЗМІ навіть з'явилося відео, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського.

Після цього скандалу невідомі залили фарбою білборди самого Олеся Кудрика в Софіївській Борщагівці. Кодебський назвав це брудним піаром і закликав опонентів не застосовувати чорні технології, щоб прикритись від звинувачень.

вибори ОТГ реклама Кандидат білборди
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »