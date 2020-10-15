У соцмережах висміяли кандидата в голови Борщагівської ОТГ Кудрика

Фотожаби з’явились і на офіційній сторінці Кудрика у Facebook

Фотожаби з’явились і на офіційній сторінці Кудрика у Facebook

Фото: з відкритих джерел

Яскраві, жартівливі картинки, на яких висміюють Кудрика, з’явились у групах в Facebook Софіївської та Петропавлівської Борщагівок, передає RegioNews.

Крім того, фотожаби також з’явились в коментарях на особистій та офіційній сторінках Олеся Кудрика.

Нагадаємо, що раніше кандидат в голови Борщагівської ОТГ Олексій Кодебський звинувачував Кудрика в тому, що той перешкоджає розміщенню його реклами і зриває білборди . У ЗМІ навіть з'явилося відео, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського.