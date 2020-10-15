У соцмережах висміяли кандидата в голови Борщагівської ОТГ Кудрика
У соціальних мережах з’явились фотожаби із зображенням голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради, кандидата в очільники Борщагівської об’єднаної територіальної громади Олеся Кудрика.
Яскраві, жартівливі картинки, на яких висміюють Кудрика, з’явились у групах в Facebook Софіївської та Петропавлівської Борщагівок, передає RegioNews.
Крім того, фотожаби також з’явились в коментарях на особистій та офіційній сторінках Олеся Кудрика.
Нагадаємо, що раніше кандидат в голови Борщагівської ОТГ Олексій Кодебський звинувачував Кудрика в тому, що той перешкоджає розміщенню його реклами і зриває білборди. У ЗМІ навіть з'явилося відео, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського.
Після цього скандалу невідомі залили фарбою білборди самого Олеся Кудрика в Софіївській Борщагівці. Кодебський назвав це брудним піаром і закликав опонентів не застосовувати чорні технології, щоб прикритись від звинувачень.