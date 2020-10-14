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14 жовтня 2020, 16:50 3

У Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності", – ЗМІ

14 жовтня 2020, 16:50 3
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Інцидент стався у Голосіївському районі столиці
Інцидент стався у Голосіївському районі столиці
Фото: flickr
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У Києві 14 жовтня горів автомобіль Mercedes. Деталей поліція наразі не розголошує, однак у мережі пишуть, що автівка належить депутатові від ЄС Андрію Лопушанському.

Інформацію про те, що Лопушанський є власником Mercedes, оприлюднили "Вартові еспресо", повідомляє RegioNews.

Вночі 14 жовтня у столиці горів автомобіль народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Лопушанського, – йдеться у публікації.

Причини займання автівки наразі встановлюють правоохоронці.

У Голосіївському районі столиці горів автомобіль народного депутата Сьогодні вночі, 14 жовтня, у Голосіївському районі...

Опубліковано Вартові еспресо Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Харківщині спалили іномарку кандидата на посаду міського голови від "Слуги народу"

У Чернівцях розтрощили авто кандидата у депутати від "Євросолідарності" .

Київ пожежа поліція авто нардеп Європейська солідарність
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