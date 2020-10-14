У Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності", – ЗМІ
Інцидент стався у Голосіївському районі столиці
Інцидент стався у Голосіївському районі столиці
У Києві 14 жовтня горів автомобіль Mercedes. Деталей поліція наразі не розголошує, однак у мережі пишуть, що автівка належить депутатові від ЄС Андрію Лопушанському.
Інформацію про те, що Лопушанський є власником Mercedes, оприлюднили "Вартові еспресо", повідомляє RegioNews.
Вночі 14 жовтня у столиці горів автомобіль народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Лопушанського, – йдеться у публікації.
Причини займання автівки наразі встановлюють правоохоронці.
У Голосіївському районі столиці горів автомобіль народного депутата Сьогодні вночі, 14 жовтня, у Голосіївському районі...Опубліковано Вартові еспресо Вівторок, 13 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, на Харківщині спалили іномарку кандидата на посаду міського голови від "Слуги народу"
У Чернівцях розтрощили авто кандидата у депутати від "Євросолідарності" .
У Києві проходить марш правих сил з нагоди Дня захисника України (ТРАНСЛЯЦІЯ)Всі новини »
14 жовтня 2020, 16:22На Буковині виконувачку обов`язків міського голови підозрюють у вимаганні хабара
14 жовтня 2020, 15:58Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, будуть перевіряти громадян
14 жовтня 2020, 12:13
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині