У Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності", – ЗМІ

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці

Фото: flickr

У Києві 14 жовтня горів автомобіль Mercedes. Деталей поліція наразі не розголошує, однак у мережі пишуть, що автівка належить депутатові від ЄС Андрію Лопушанському.