17:44  19 вересня
Майже всі регіони України не готові до послаблення карантину
15:11  19 вересня
Без права на заставу: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного в нападі на Балуха
18:31  19 вересня
На Донбасі бойовики запустили безпілотний апарат для розвідки території
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2020, 17:16 7

Партії "Слуга народу" вигідніше програти місцеві вибори - Арахамія

19 вересня 2020, 17:16 7
Читайте также на русском языке
В партії не хочуть бути звинуваченими через погані дороги у містах
В партії не хочуть бути звинуваченими через погані дороги у містах
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Глава фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявив, що на місцевих виборах 2020 року партії буде вигідніше програти, щоб потім виборці не змогли їх звинуватити в поганих дорогах чи інших проблемах місцевого рівня.

Як передає RegioNews, про це Арахамія заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".

Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - нема на нас. Не ми ж рулимо містом", - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, що у "Слузі народу" розкритикували участь глави МОЗ Степанова у місцевих виборах.

вибори Давид Арахамія Слуга народа партія Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Всі публікації »
Олег Поліщук
Віктор Таран
Олег Саакян
Всі блоги »