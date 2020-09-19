Партії "Слуга народу" вигідніше програти місцеві вибори - Арахамія

В партії не хочуть бути звинуваченими через погані дороги у містах

В партії не хочуть бути звинуваченими через погані дороги у містах

Фото: з відкритих джерел

Глава фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявив, що на місцевих виборах 2020 року партії буде вигідніше програти, щоб потім виборці не змогли їх звинуватити в поганих дорогах чи інших проблемах місцевого рівня.

Як передає RegioNews, про це Арахамія заявив у ефірі телеканалу "Україна 24". Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - нема на нас. Не ми ж рулимо містом", - сказав Давид Арахамія. Нагадаємо, що у "Слузі народу" розкритикували участь глави МОЗ Степанова у місцевих виборах.

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