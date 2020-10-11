"Слуга народу” після виборів в регіонах об’єднається з "ОПЗЖ” - Качура
Після місцевих виборів представники партії “Слуга Народу” у місцевих радах об’єднаються з представниками партії “Опозиційна платформа — За життя”.
Про це в інтерв'ю інформагентству "Єдність” заявив нардеп від "Слуги Народу” Олександр Качура, передає RegioNews.
За його словами, уникнути цього об’єднання не вдасться, оскільки на сході України є регіони, де "буде значна підтримка цієї партії”.
Треба буде якусь конструкцію співпраці вибудовувати”, — додав Качура.
Він також вважає, що "конструктивна робота" у президентської партії може скластися із ВО "Батьківщина".
Крім того, Качура висловив сумнів щодо "Голосу" і категорично виступив проти співпраці з "Європейською солідарністю".
Нагадаємо, раніше нардеп Качура запропонував закупляти російську вакцину від COVID-19.