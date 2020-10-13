На Дніпропетровщині карета "швидкої" розвозила рекламні щити кандидата від "Слуги народу"

Машина возила рекламний куб з агітацією за кандидата у мери Дніпра Сергія Риженка

Машина возила рекламний куб з агітацією за кандидата у мери Дніпра Сергія Риженка

Фото: Facebook

У Дніпропетровській області автомобіль швидкої допомоги, який був переданий на баланс облради, помітили за розвезенням рекламних агітаційних щитів партії "Слуги народу".

Про це у Facebook повідомив активіст Ігор Сиренков, інформує RegioNews.

Сьогодні вранці, на перехресті пр. Пушкіна і Олександра Поля автомобіля ГАЗель (АЕ5427СМ) вивантажив куб з агітацією за кандидата на посаду міського голови від правлячої партії "Слуга народу" Сергія Риженка", - пише активіст.

Як з'ясувалося, цей та ряд інших транспортних засобів були передані на баланс комунального підприємства "Комундержсервіс" Дніпропетровської облради ще навесні 2020 року.

За словами активіста, карета "швидкої допомоги" на базі "Газелі" з держномером - бюджетне майно. Таким чином, його нецільове використання, - не що інше, як використання адмінресурсу.

Активіст підкреслив, використовувати швидку допомогу, як вантажівку для розвезення рекламних банерів "Слуги народу", ще і в ситуації епідемії COVID-19, - верх цинізму.

Такого нахабства та цинізму не бачили навіть вибори, принаймі з часів Януковича. Сьогодні зранку, на перехресті пр.... Опубліковано Ігором Сиренковим Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Миколаївщині перед візитом Зеленського білборди "Слуги народу" клеїли за допомогою пожежної машини.