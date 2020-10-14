Опитування Зеленського на виборах може вплинути на результат голосування - ОПОРА

Як передає RegioNews, таку думку озвучила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в матеріалі РБК-Украина.

Питання в тому, кого будуть опитувати й коли: до голосування або після. Тому що якщо до, то це може впливати на волевиявлення виборців. Близько 10% громадян визначаються за кого вони будуть голосувати безпосередньо у приміщенні для голосування. Ця цифра значна для того, щоб впливати на кінцевий результат", - пояснила експерт.