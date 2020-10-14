Опитування Зеленського на виборах може вплинути на результат голосування - ОПОРА
Всеукраїнське опитування, анонсоване президентом України Володимиром Зеленським на 25 жовтня може вплинути на результат голосування, оскільки близько 10% виборців обирають своїх кандидатів безпосередньо на дільниці.
Як передає RegioNews, таку думку озвучила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в матеріалі РБК-Украина.
Питання в тому, кого будуть опитувати й коли: до голосування або після. Тому що якщо до, то це може впливати на волевиявлення виборців. Близько 10% громадян визначаються за кого вони будуть голосувати безпосередньо у приміщенні для голосування. Ця цифра значна для того, щоб впливати на кінцевий результат", - пояснила експерт.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.
Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.
У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.
Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слуги народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.