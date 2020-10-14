15:58  14 жовтня
На Буковині виконувачку обов`язків міського голови підозрюють у вимаганні хабара
12:13  14 жовтня
Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, будуть перевіряти громадян
09:09  14 жовтня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2020, 12:51 21

Опитування Зеленського на виборах може вплинути на результат голосування - ОПОРА

14 жовтня 2020, 12:51 21
Читайте также на русском языке
Близько 10% виборців визначаються з вибором вже у приміщенні для голосування
Близько 10% виборців визначаються з вибором вже у приміщенні для голосування
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Всеукраїнське опитування, анонсоване президентом України Володимиром Зеленським на 25 жовтня може вплинути на результат голосування, оскільки близько 10% виборців обирають своїх кандидатів безпосередньо на дільниці.

Як передає RegioNews, таку думку озвучила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в матеріалі РБК-Украина.

Питання в тому, кого будуть опитувати й коли: до голосування або після. Тому що якщо до, то це може впливати на волевиявлення виборців. Близько 10% громадян визначаються за кого вони будуть голосувати безпосередньо у приміщенні для голосування. Ця цифра значна для того, щоб впливати на кінцевий результат", - пояснила експерт.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слуги народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

вибори опитування голосування Кандидат ОПОРА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »