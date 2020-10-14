Опрос Зеленского на выборах может повлиять на результат голосования - ОПОРА

Как передает RegioNews, такое мнение озвучила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в материале РБК-Украина.

Вопрос в том, кого будут опрашивать и когда: до голосования или после. Потому что если до, то это может влиять на волеизъявление избирателей. Около 10% граждан определяются за кого они будут голосовать непосредственно в помещении для голосования. Эта цифра значительна для того, чтобы влиять на конечный результат", - объяснила эксперт.