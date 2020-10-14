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14 октября 2020, 12:51 19

Опрос Зеленского на выборах может повлиять на результат голосования - ОПОРА

14 октября 2020, 12:51 19
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Около 10% избирателей определяются с выбором уже в помещении для голосования
Около 10% избирателей определяются с выбором уже в помещении для голосования
Фото: из открытых источников
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Всеукраинский опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября может повлиять на результат голосования, поскольку около 10% избирателей выбирают своих кандидатов непосредственно на участке.

Как передает RegioNews, такое мнение озвучила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в материале РБК-Украина.

Вопрос в том, кого будут опрашивать и когда: до голосования или после. Потому что если до, то это может влиять на волеизъявление избирателей. Около 10% граждан определяются за кого они будут голосовать непосредственно в помещении для голосования. Эта цифра значительна для того, чтобы влиять на конечный результат", - объяснила эксперт.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

выборы опрос голосование Кандидат ОПОРА
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