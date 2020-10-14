Опрос Зеленского на выборах может повлиять на результат голосования - ОПОРА
Всеукраинский опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября может повлиять на результат голосования, поскольку около 10% избирателей выбирают своих кандидатов непосредственно на участке.
Как передает RegioNews, такое мнение озвучила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в материале РБК-Украина.
Вопрос в том, кого будут опрашивать и когда: до голосования или после. Потому что если до, то это может влиять на волеизъявление избирателей. Около 10% граждан определяются за кого они будут голосовать непосредственно в помещении для голосования. Эта цифра значительна для того, чтобы влиять на конечный результат", - объяснила эксперт.
Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.
В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.
Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.