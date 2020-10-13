Справу Вадима Тітушка завершено та передано до суду

Дата судового засідання поки не призначена

Дата судового засідання поки не призначена

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Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Українська правда".

Про завершення розслідування розповів заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало:

Досудове розслідування двох кримінальних проваджень, відкритих за ч. 3 ст. 187 і ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України - завершено. Після фіналізації процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, ці два виробництва були об'єднані в одне й ще минулого місяця направлені в суд. Тобто поліція завершила свою роботу, тепер слово за Фемідою", - сказав Тракало.

Як повідомили УП власні поінформовані джерела, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Тітушка закінчився 3 вересня. Справу передано для розгляду по суті до Броварського міського суду Київської області. Однак станом на 13 жовтня судове засідання все ще не призначено.

Нагадаємо, Вадим Тітушко отримав популярність після того, як 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів під час акції опозиції. Згодом його засудили на три роки умовно, а спортсменів, які беруть участь у силових вуличних провокації, бійки і напади стали називати "тітушками".