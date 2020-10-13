В центре Киева ограничат движение транспорта в День защитника Украины

Водителей призывают планировать поездки в связи с перекрытием некоторых улиц

Водителей призывают планировать поездки в связи с перекрытием некоторых улиц

Фото: flickr

Завтра, 14 октября, в центре Киева будет ограничено движение транспорта в связи с массовыми мероприятиями ко Дню защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Известно, что 14 октября с 9:00 до 14:00 состоится велопробег по маршруту Михайловская площадь - улица Лаврская.

Также с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали маршрут Парк Шевченко - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.

В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль призвал глав ОГА воздержаться от массовых мероприятий на Покрову.