У Слов'янську школярів змушували агітувати за мера міста

Учні розносили агітаційні газети з зображенням міського голови

Учні розносили агітаційні газети з зображенням міського голови

Фото: скріншот відео

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора”, передає RegioNews.

Як стверджують активісти, 6 жовтня їм надали відео, на якому видно, як школярі розносять по житлових будинках Слов’янська друковані матеріали з ознаками агітації.

У газеті зображений чинний міський голова Слов’янська Вадим Лях, який є зареєстрованим кандидатом на посаду міського голови і братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

На відео діти розказують, що вони - учні 20-ї школи, а розносити газети їх відправила вчителька Наталя Вікторівна.

За словами директорки школи Антоніни Плакидкіної, діти розносили газети на перерві і "хотіли допомогти”. Вона також заявила, що вчителька "нічого їм не казала”.

Ніяких звернень до адміністрації школи від мене не надходило. Я доручаю відділу освіти розібратися. Це провокація або непорозуміння. У цьому випадку точно стовідсотково заявляю, що у цей процес від мене як від кандидата в мери втручання не було”, - заявив представникам "Опори” мер Слов’янська Вадим Лях.

Як повідомила представниця пресслужби Словянського відділу поліції Марія Тюріна, до місцевого відділку було два анонімних телефонних звернення, за якими на місце події, до школи №20, виїхав черговий наряд поліції.

Усіх причетних опитали. Протягом доби буде прийнято рішення щодо подальших дій”, - сказала вона.

Нагадаємо, на Черкащині кандидат у депутати споював виборців горілкою.