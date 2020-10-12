На Черкащині кандидат у депутати споював виборців горілкою

Він особисто наповнював виборцям чарки

Він особисто наповнював виборцям чарки

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На Черкащині кандидат у депутати сільради від Радикальної партії Олега Ляшка запрошував виборців до випивки.

Про це повідомила Громадянська мережа "ОПОРА", пише RegioNews.

Зазначається, що 11 жовтня у с. Червона Слобода Черкаського району за підтримки кандидата в депутати до Черкаської обласної ради від партії "Черкащани" Володимира Лашкула проводили День козака.

На святі виступали місцеві творчі колективи, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя та кінні каскадери. На місці проведення заходу була розміщена агітаційна конструкція з агітаційними банерами Володимира Лашкула та кандидата в депутати до Червонослобідської сільської ради від "Черкащан" Олега Островського.

Люди в жилетках з емблемами партії роздавали агітацію, листівки і газети також роздавали з агітнамету партії. Згадані кандидати виступали з імпровізованої сцени з промовами. Однак на заході були присутні і кандидати від інших партій до різного рівня рад регіону.

Однак, окрім шоу, людям тут пропонували кашу і спиртні напої. Запрошував до випивки і особисто наповнював чарки кандидат у депутати Червонослобідської сільської ради від Радикальної партії Олега Ляшка, директор місцевого фермерського господарства "Прут" Микола Дубина. На заході неодноразово прозвучало, що він також є кандидатом.

В "ОПОРІ" повідомили, що, згідно з Виборчим кодексом, надання виборцям, зокрема грошей, харчових продуктів, спиртних напоїв та послуг, що супроводжується закликами голосувати за певного кандидата, вважається підкупом виборців.

В організації додали, що станом на ранок 12 жовтня інформація про факт відкриття кримінального провадження уточнюється в поліції.

Також повідомлялося, що Нацполіція може виявляти підкуп виборців за допомогою "таємних агентів".