В Славянске школьников заставляли агитировать за мэра города

Ученики разносили агитационные газеты с изображением городского головы

Ученики разносили агитационные газеты с изображением городского головы

Фото: скриншот видео

В городе Славянск Донецкой области ученики школы №20 разносили по домам местных жителей газеты с изображением действующего городского головы Вадима Ляха.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

Как утверждают активисты, 6 октября им предоставили видео, на котором видно, как школьники разносят по жилым домам Славянска печатные материалы с признаками агитации.

В газете изображен действующий мэр Славянска Вадим Лях, который зарегистрирован кандидатом на должность городского головы и будет принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

На видео дети рассказывают, что они - ученики 20-й школы, а разносить газеты их отправила учительница Наталья Викторовна.

По словам директора школы Антонины Плакидкиной, дети разносили газеты на перемене и "хотели помочь". Она также заявила, что учительница "ничего им не говорила".

Никаких обращений в администрацию школы от меня не поступало. Я поручаю отделу образования разобраться. Это провокация или недоразумение. В этом случае точно стопроцентно заявляю, что в этот процесс от меня как от кандидата в мэры вмешательства не было", - заявил представителям "Опоры" мэр Славянска Вадим Лях.

Как сообщила представитель пресс-службы Славянского отдела полиции Мария Тюрина, в местный участок было два анонимных телефонных обращения, по которым на место происшествия, в школу №20, выехал дежурный наряд полиции.

Всех причастных опросили. В течение суток будет принято решение о дальнейших действиях", - сказала она.

Напомним, в Черкасской области кандидат в депутаты спаивал избирателей водкой.