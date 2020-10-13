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13 жовтня 2020, 11:56 7

На Київщині ліквідували міжрегіональний канал постачання наркотиків

13 жовтня 2020, 11:56 7
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Дилером виявився 51-річний житель Черкащини
Дилером виявився 51-річний житель Черкащини
Фото: Нацполіція
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Поліцейські Миронівського відділу поліції викрили протиправну діяльність наркодилера на Київщині. Зловмисника затримали, до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Поліцейські виявили та ліквідували нарколабораторію, де виготовлявся амфетамін.

Дилер облаштував нарколаболаторію з виготовлення психотропних речовин у приміщенні гуртожитку, де тимчасово проживав", - йдеться у повідомленні.

Збував чоловік наркотики за допомогою однієї з фірм експрес-доставки. Зокрема, зловмисник намагався переслати у корпусі DVD-програвача два пакунки із амфетаміном.

Зловмисника поліція затримала у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Раніше повідомлялось, що в Одесі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій Україні.

наркотики поліція гуртожиток Нацполіція Лабораторія
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