Дело Вадима Титушко завершено и передано в суд

Дата судебного заседания пока не назначена

Дата судебного заседания пока не назначена

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

О завершении расследования рассказал заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало:

Досудебное расследование по двум уголовным производствам, открытых по ч. 3 ст. 187 и по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - завершено. После финализации процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, эти два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд. То есть полиция свою работу завершила, теперь слово за Фемидой", - сказал Тракало.

Как сообщили УП собственные информированные источники, меру пресечения в виде домашнего ареста для Титушко истек 3 сентября. Дело передано для рассмотрения по существу в Броварской городской суд Киевской области. Однако по состоянию на 13 октября судебное заседание все еще не назначено.

Напомним, Вадим Титушко получил известность после того, как 18 мая 2013 года в Киеве напал на журналистов во время акции оппозиции. Впоследствии его осудили на три года условно, а спортсменов, участвующих в силовых уличных провокациях, драках и нападениях стали называть "титушками".