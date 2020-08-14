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14 серпня 2020, 15:30 8

Вадим Тітушко став віце-президентом UFMMA Київської області

14 серпня 2020, 15:30 8
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Він напав на журналістів в травні 2013 року під час акції опозиції
Він напав на журналістів в травні 2013 року під час акції опозиції
Фото: скріншот відео
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Скандально відомий спортсмен з Білої Церкви Вадим Тітушко став віце-президентом Української федерації змішаних єдиноборств (ММА) в Київській області.

Про це у Facebook повідомила Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств, передає RegioNews.

Організація привітала його з призначенням.

Разом до перемог!", - йдеться в публікації.

Пізніше її було видалено.

Вадим Тітушко здобув популярність після того, як 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів під час акції опозиції. Згодом його засудили на три роки умовно, а спортсменів, які беруть участь у силових вуличних провокаціях, бійках і нападах стали називати "тітушками".

Нагадаємо, затримали одного з банди "тітушок", причетного до вбивства майданівця Вербицького. Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка.

Вадим Титушко Київська область Майдан тітушки посада
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