Вадим Тітушко став віце-президентом UFMMA Київської області

Він напав на журналістів в травні 2013 року під час акції опозиції

Він напав на журналістів в травні 2013 року під час акції опозиції

Фото: скріншот відео

Скандально відомий спортсмен з Білої Церкви Вадим Тітушко став віце-президентом Української федерації змішаних єдиноборств (ММА) в Київській області.

Про це у Facebook повідомила Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств, передає RegioNews. Організація привітала його з призначенням. Разом до перемог!", - йдеться в публікації. Пізніше її було видалено. Вадим Тітушко здобув популярність після того, як 18 травня 2013 року в Києві напав на журналістів під час акції опозиції. Згодом його засудили на три роки умовно, а спортсменів, які беруть участь у силових вуличних провокаціях, бійках і нападах стали називати "тітушками". Нагадаємо, затримали одного з банди "тітушок", причетного до вбивства майданівця Вербицького. Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка.

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