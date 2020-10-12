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"Слуга народу" хоче замінити заступників глави фракції
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12 жовтня 2020, 19:15 8

"Слуга народу" хоче замінити заступників глави фракції

12 жовтня 2020, 19:15 8
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На думку нардепа Качури, це питання уже назріло
На думку нардепа Качури, це питання уже назріло
Фото: Facebook
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У правлячій партії “Слуга народу” планують здійснити перезавантаження фракції і, можливо, зміну керівництва.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю агентству "Єдність", передає RegioNews.

За його словами, на порядку денному стоїть питання заміни заступників керівника фракції Давида арахамії.

Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться", - сказав нардеп.

Він додав, що крім заміни частини заступників, прізвища яких Качура не називає, у фракції "Слуга народу” також планують переформатувати комунікацію.

Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції... І для того, щоб голоси були у нас під ключові законопроекти, треба щоб заступники голови фракції до того, як виноситься в зал, проговорювали зі своїми групами. Цього не відбувається", - сказав він.

Качура також заявив, що заступники глави фракції повинні не призначатися, а обиратися депутатами.

Нагадаємо, раніше нардеп Качура запропонував закупляти російську вакцину від COVID-19.

Він також заявив, що "Слуга народу” після виборів в регіонах об’єднається з "ОПЗЖ”.

Давид Арахамія заява Слуга народа Верховна Рада Олександр Качура
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