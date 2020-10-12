"Слуга народу" хоче замінити заступників глави фракції
У правлячій партії “Слуга народу” планують здійснити перезавантаження фракції і, можливо, зміну керівництва.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю агентству "Єдність", передає RegioNews.
За його словами, на порядку денному стоїть питання заміни заступників керівника фракції Давида арахамії.
Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться", - сказав нардеп.
Він додав, що крім заміни частини заступників, прізвища яких Качура не називає, у фракції "Слуга народу” також планують переформатувати комунікацію.
Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції... І для того, щоб голоси були у нас під ключові законопроекти, треба щоб заступники голови фракції до того, як виноситься в зал, проговорювали зі своїми групами. Цього не відбувається", - сказав він.
Качура також заявив, що заступники глави фракції повинні не призначатися, а обиратися депутатами.
Нагадаємо, раніше нардеп Качура запропонував закупляти російську вакцину від COVID-19.
Він також заявив, що "Слуга народу” після виборів в регіонах об’єднається з "ОПЗЖ”.