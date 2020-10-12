"Слуга народу" хоче замінити заступників глави фракції

На думку нардепа Качури, це питання уже назріло

На думку нардепа Качури, це питання уже назріло

Фото: Facebook

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв'ю агентству "Єдність", передає RegioNews.

За його словами, на порядку денному стоїть питання заміни заступників керівника фракції Давида арахамії.

Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться", - сказав нардеп.

Він додав, що крім заміни частини заступників, прізвища яких Качура не називає, у фракції "Слуга народу” також планують переформатувати комунікацію.

Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції... І для того, щоб голоси були у нас під ключові законопроекти, треба щоб заступники голови фракції до того, як виноситься в зал, проговорювали зі своїми групами. Цього не відбувається", - сказав він.

Качура також заявив, що заступники глави фракції повинні не призначатися, а обиратися депутатами.

Нагадаємо, раніше нардеп Качура запропонував закупляти російську вакцину від COVID-19.

Він також заявив, що "Слуга народу” після виборів в регіонах об’єднається з "ОПЗЖ”.