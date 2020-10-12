"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции

По мнению нардепа Качуры, этот вопрос уже назрел

По мнению нардепа Качуры, этот вопрос уже назрел

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Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью агентству "Единство", передает RegioNews.

По его словам, на повестке дня стоит вопрос замены заместителей руководителя фракции Давида Арахамии.

Этот уже вопрос назрел, такие изменения произойдут", - сказал нардеп.

Он добавил, что кроме замены части заместителей, фамилии которых Качура не называет, во фракции "Слуга народа" также планируют переформатировать коммуникацию.

Это когда случается зашквар, но его во фракции не обсуждают, нет публичной позиции фракции ... И для того, чтобы голоса были у нас под ключевые законопроекты, надо чтобы заместители председателя фракции до того, как выносится в зал, проговаривали со своими группами. Этого не происходит", - сказал он.

Качура также заявил, что заместители главы фракции должны не назначаться, а избираться депутатами.

Напомним, ранее нардеп Качура предложил закупать российскую вакцину от COVID-19.

Он также заявил, что "Слуга народа" после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ".