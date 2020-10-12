19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 19:15 8

"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции

12 октября 2020, 19:15 8
Читайте також українською мовою
По мнению нардепа Качуры, этот вопрос уже назрел
По мнению нардепа Качуры, этот вопрос уже назрел
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В правящей партии "Слуга народа" планируют осуществить перезагрузку фракции и, возможно, замену руководства.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью агентству "Единство", передает RegioNews.

По его словам, на повестке дня стоит вопрос замены заместителей руководителя фракции Давида Арахамии.

Этот уже вопрос назрел, такие изменения произойдут", - сказал нардеп.

Он добавил, что кроме замены части заместителей, фамилии которых Качура не называет, во фракции "Слуга народа" также планируют переформатировать коммуникацию.

Это когда случается зашквар, но его во фракции не обсуждают, нет публичной позиции фракции ... И для того, чтобы голоса были у нас под ключевые законопроекты, надо чтобы заместители председателя фракции до того, как выносится в зал, проговаривали со своими группами. Этого не происходит", - сказал он.

Качура также заявил, что заместители главы фракции должны не назначаться, а избираться депутатами.

Напомним, ранее нардеп Качура предложил закупать российскую вакцину от COVID-19.

Он также заявил, что "Слуга народа" после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ".

Давид Арахамия заявление Слуга народа Верховная Рада Александр Качура
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Я предлагал, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" шел сын Кернеса – глава Харьковской ОГА Кучер
12 октября 2020, 18:43
Некоторым нардепам можно бороться за премию Дарвина – Разумков
12 октября 2020, 18:18
"Слуга народу" Богуцкая придет в суд по иску однопартийца Качуры
12 октября 2020, 17:40
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »