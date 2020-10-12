Деяким нардепам можна боротися за премію Дарвіна – Разумков

Голову Верховної Ради дивує тупість окремих депутатів

Голову Верховної Ради дивує тупість окремих депутатів

Фото: Слуга народу / Facebook

Про це Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", пише RegioNews.

Відповідаючи на питання про взаємини депутатів у Раді спікер порівняв парламент з українським суспільством:

...якщо говоримо про народних депутатів... Верховна Рада – це справді відображення українського суспільства з усіма його плюсами і мінусами. Все, що є в нашому житті, є і в Раді", - зауважив Разумков.

Голова Ради також зауважив, що його не те що вражає, а дивує "людська тупість у вчинках окремих колег":

Знаєте, є премія Дарвіна...Деяким (нардепам – ред.) за неї можна було б боротися, і я боюся, що вони могли б увійти в шорт-лист", - підсумував Разумков.

Довідка: Премія Дарвіна — віртуальна антипремія, щорічно присуджується особам, які найбільш безглуздим способом померли або втратили здатність мати дітей (при цьому тим, хто вже має рідних дітей премія не присуджується) і в результаті позбавили себе можливості внести внесок у генофонд людства, тим самим потенційно поліпшивши його.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що окремого "коронавірусного" фонду у 2021 році не буде.