Деяким нардепам можна боротися за премію Дарвіна – Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що деяких депутатів слід нагороджувати премією Дарвіна за тупість.
Про це Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", пише RegioNews.
Відповідаючи на питання про взаємини депутатів у Раді спікер порівняв парламент з українським суспільством:
...якщо говоримо про народних депутатів... Верховна Рада – це справді відображення українського суспільства з усіма його плюсами і мінусами. Все, що є в нашому житті, є і в Раді", - зауважив Разумков.
Голова Ради також зауважив, що його не те що вражає, а дивує "людська тупість у вчинках окремих колег":
Знаєте, є премія Дарвіна...Деяким (нардепам – ред.) за неї можна було б боротися, і я боюся, що вони могли б увійти в шорт-лист", - підсумував Разумков.
Довідка: Премія Дарвіна — віртуальна антипремія, щорічно присуджується особам, які найбільш безглуздим способом померли або втратили здатність мати дітей (при цьому тим, хто вже має рідних дітей премія не присуджується) і в результаті позбавили себе можливості внести внесок у генофонд людства, тим самим потенційно поліпшивши його.
Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що окремого "коронавірусного" фонду у 2021 році не буде.