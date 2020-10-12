НАЗК викликає на "килим" Рабіновича, Савченко й ще низку осіб для пояснень щодо фінзвітності
Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 23 особи, серед яких представники політичних партій та три колишні заступники міністрів.
Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, інформує RegioNews.
"Цього тижня НАЗК запрошує для надання пояснень 23 особи”, — йдеться у повідомленні.
Так, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються представники політичних партій, серед яких:
- Вадим Рабінович - "Опозиційна платформа — За життя”;
- Володимир Литвин - "Народна партія”;
- Надія Савченко - "Громадсько-політична платформа Надії Савченко”.
Окрім того, у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошуються три колишні заступники міністрів:
- Олексій Марценюк, колишній заступник Міністра оборони України — 12 жовтня об 11:00;
- Ярослав Войтович, колишній заступник Міністра молоді та спорту України — 15 жовтня об 11:00;
- Інна Мєтєлєва, колишній заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — 20 жовтня об 11:30.
Також запрошуються кілька осіб, щоб з’ясувати обставини можливих порушень обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Нагадаємо, НАЗК знайшло у начальника Миколаївського СБУ незадеклароване майно на 800 тисяч гривень.