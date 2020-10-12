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12 жовтня 2020, 13:31 4

НАЗК викликає на "килим" Рабіновича, Савченко й ще низку осіб для пояснень щодо фінзвітності

12 жовтня 2020, 13:31 4
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Також запрошуються для пояснень три колишні заступники міністрів
Також запрошуються для пояснень три колишні заступники міністрів
Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 23 особи, серед яких представники політичних партій та три колишні заступники міністрів.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, інформує RegioNews.

"Цього тижня НАЗК запрошує для надання пояснень 23 особи”, — йдеться у повідомленні.

Так, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються представники політичних партій, серед яких:

  • Вадим Рабінович - "Опозиційна платформа — За життя”;
  • Володимир Литвин - "Народна партія”;
  • Надія Савченко - "Громадсько-політична платформа Надії Савченко”.

Окрім того, у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошуються три колишні заступники міністрів:

  • Олексій Марценюк, колишній заступник Міністра оборони України — 12 жовтня об 11:00;
  • Ярослав Войтович, колишній заступник Міністра молоді та спорту України — 15 жовтня об 11:00;
  • Інна Мєтєлєва, колишній заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — 20 жовтня об 11:30.

Також запрошуються кілька осіб, щоб з’ясувати обставини можливих порушень обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Нагадаємо, НАЗК знайшло у начальника Миколаївського СБУ незадеклароване майно на 800 тисяч гривень.

Україна НАЗК перевірки декларацїї корупція
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