НАЗК викликає на "килим" Рабіновича, Савченко й ще низку осіб для пояснень щодо фінзвітності

Також запрошуються для пояснень три колишні заступники міністрів

Також запрошуються для пояснень три колишні заступники міністрів

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Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 23 особи, серед яких представники політичних партій та три колишні заступники міністрів.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, інформує RegioNews.

"Цього тижня НАЗК запрошує для надання пояснень 23 особи”, — йдеться у повідомленні.

Так, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються представники політичних партій, серед яких:

Вадим Рабінович - "Опозиційна платформа — За життя”;

Володимир Литвин - "Народна партія”;

Надія Савченко - "Громадсько-політична платформа Надії Савченко”.

Окрім того, у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошуються три колишні заступники міністрів:

Олексій Марценюк, колишній заступник Міністра оборони України — 12 жовтня об 11:00;

Ярослав Войтович, колишній заступник Міністра молоді та спорту України — 15 жовтня об 11:00;

Інна Мєтєлєва, колишній заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — 20 жовтня об 11:30.

Також запрошуються кілька осіб, щоб з’ясувати обставини можливих порушень обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Нагадаємо, НАЗК знайшло у начальника Миколаївського СБУ незадеклароване майно на 800 тисяч гривень.