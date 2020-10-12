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12 жовтня 2020, 11:59 4

У "Слузі народу" прокоментували заяву Качури щодо купівлі російської вакцини від коронавірусу

12 жовтня 2020, 11:59 4
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Там вважають, що це неможливо
Там вважають, що це неможливо
Фото: Слуга народу / Facebook
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Заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Кравчук прокоментувала заяву колеги по фракції Олександра Качури, який допустив імовірність закупівлі російської вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Про це Кравчук сказала в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує RegioNews.

"Взагалі це зараз гіпотетичний варіант, і тут немає нічого спільного з реальністю. Це не вакцина, це сироватка. Немає жодного нормального підтвердження, що вона діє. Більше того, я коли досліджувала цю тему, я читала російську пресу, яку ще можна назвати незалежною, і там навіть лікарі проти, щоб її вводити, і ніхто не хоче", - сказала вона.

Кравчук додала, що без якогось гарантованого підтвердження від міжнародних організацій взагалі немає про що говорити з приводу закупівлі вакцини.

"Це приблизно з такої паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ", - прокоментувала Кравчук.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо її ефективність доведуть.

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