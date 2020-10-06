Видача російських паспортів в ОРДЛО: Кабмін планує запровадити санкції

Відповідні пропозиції Уряд вніс на розгляд РНБО

Відповідні пропозиції Уряд вніс на розгляд РНБО

Фото: flickr

Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій у зв'язку із роздачею Росією паспортів громадянам України.

Розпорядження Кабінету міністрів опубліковане на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Згідно із документом, ряду відомств планують надати можливість забезпечити виконання рішення РНБО про застосування персональних санкцій, моніторинг стану виконання такого рішення та його ефективність.

Крім того, Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішення РНБО необхідно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, окупанти змушують кримчан позбуватися українських паспортів, окупаційна влада переслідує жителів Криму з українськими паспортами.