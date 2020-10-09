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09 жовтня 2020, 20:59 1

Порошенко особисто не володіє жодними офшорними компаніями - "Євросолідарність"

09 жовтня 2020, 20:59 1
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У партії підкреслили, що володіння бізнес-активами не тотожне управлінню бізнес-процесами
У партії підкреслили, що володіння бізнес-активами не тотожне управлінню бізнес-процесами
Фото з відкритих джерел
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"Європейська солідарність" відреагувала на журналістські розслідування і заяви міжнародних банків про можливе створення Петром Порошенком офшорних компаній.

Про це йдеться у заяві пресслужби партії, оприлюдненої після звернення журналістів програми "Слідство. інфо", передає RegioNews.

Ви (журналісти – ред.) не можете не знати, що ще 2016 року Петро Порошенко передав корпорацію "Рошен" в довірчу власність компанії "Ротшильд". Такий крок позбавив його права і можливості управляти цим бізнесом, гарантом чому - кількасотрічна репутація "Ротшильд". Інші бізнеси так само передані в управління авторитетних незалежних компаній", - написали у пресслужбі.

"Європейська солідарність" переконує. що особисто Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями.

Щодо офшору, згаданого у Panama Papers, ще раз наголошуємо, що він був заснований винятково для юридичного забезпечення передачі "Рошен" у довірчу власність. Жодні кошти на нього не виводилися, і навіть не відкривали рахунки", - підкреслили у партії.

Як відомо, причиною цієї заяви "Євросолідарності" стали розслідування Слідства.Інфо, у яких з посиланням на файли FinCEN йдеться, що щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній.

Загальна сума цих переказів сягає 65 мільйонів доларів.

У звітах банки зазначають: Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній — і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

Нагадаємо, Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Петра Порошенка і чиновників Мінфіну .

розслідування Петро Порошенко Європейська солідарність Рошен офшор
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