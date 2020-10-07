ВАКС пов'язує вибух у дворі суду з справою Мартиненка

У Вищому антикорупційному суді назвали те, що трапилося, тиском на колегію

У Вищому антикорупційному суді назвали те, що трапилося, тиском на колегію

Вибух невідомого предмету у дворі Вищого антикорупційного суду стався на місці, де залишає машину головуюча у справі про збитки компаній "Енергоатом" і "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". У цьому провадженні фігурує нардеп Микола Мартиненко.

Про це повідомила прес-служба суду, пише RegioNews.

Вибух на території у дворі Вищого антикорупційного суду, який трапився 1 жовтня, пов'язаний з тиском учасників процесу на колегію суддів у справі про нанесення шкоди компаніям "Енергоатом" і "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", - йдеться в повідомленні.

Основним фігурантом справи є депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Микола Мартиненко.



Як стверджують в суді, його адвокати систематично подавали "очевидно безпідставні" заяви і клопотання, неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у ЗМІ, щоб перешкодити процесу. Один з адвокатів ще до завершення розгляду справи наполягає на порушення суддями права на захист та ініціює питання про притягнення суддів до кримінальної відповідальності.

Вибух у дворі ВАКС стався на місці, де зазвичай паркує автомобіль головуюча по справі суддя; цей інцидент став заключним епізодом, який переконав суддів в узгодженому втручання з боку адвокатів", - підкреслили в суді.

За даними НАБУ, Мартиненко, будучи головою комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, організував корупційну схему по заволодінню грошима держпідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Протягом 2008-2012 років "Енергоатом" провів кілька тендерів на закупівлю обладнання, але їх умови, як вважають детективи, були прописані таким чином, що їм відповідав тільки один учасник торгів – чеська компанія Škoda JS. Обладнання "Енергоатому" поставлялося за завищеними на 15-20% цінами, торговельну націнку" під виглядом оплати консультаційних послуг Škoda JS перевела на рахунки панамської компанії Bradcrest. НАБУ вважає, що в результаті цієї схеми Українській державі було завдано збитків у розмірі €6,4 млн.



Мартиненка також підозрюють у заволодінні коштами державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $17,28 млн.



Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня 2020 року у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет, в результаті вибуху було пошкоджено фасад будівлі. За фактом події відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.